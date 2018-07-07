Андерсон: я ещё никогда не обыгрывал Монфиса, но и на траве мы с ним не играли

Южноафриканец Кевин Андерсон после победы над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 6:3, 7:5, 7:5 в третьем круге Уимблдона прокомментировал свою игру.



«Филипп — очень опытный игрок, я знал, что матч будет трудным, но я считаю, что сыграл потрясающе. Здорово вновь оказаться во второй неделе Уимблдона. Я уже делал это несколько раз. Теперь я хочу попробовать совершить следующий шаг и выйти в четвертьфинал. Буду с нетерпением ждать понедельника.



Что касается поединка с Монфисом, то я ещё ни разу его не побеждал, поэтому постараюсь воспользоваться новой возможностью. Мы никогда не играли на траве, так что будет интересно посмотреть, как изменится расклад сил. Гаэль любит действовать в одном темпе и играть за задней линией. На траве это делать тяжелее», — приводит слова Андерсона официальный сайт АТР.