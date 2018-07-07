Федерер — единственный полуфиналист Уимблдона-2017, вышедший в 1/8 финала

Швейцарец Роджер Федерер стал единственным полуфиналистом Уимблдона-2017, которому удалось дойти до четвёртого круга нынешнего турнира серии «Большого шлема» на траве. В третьем круге он оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа.

Второй финалист прошлогоднего Уимблдона в мужском одиночном разряде хорват Марин Чилич уступил во втором круге аргентинцу Гидо Пелье, американец Сэм Куэрри в третьем раунде проиграл французу Гаэлю Монфису, а чех Томаш Бердых отказался от выступления из-за травмы.

В четвёртом круге Федерер встретится с французом Адрианом Маннарино.