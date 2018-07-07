Федерер — единственный полуфиналист Уимблдона-2017, вышедший в 1/8 финала

Швейцарец Роджер Федерер стал единственным полуфиналистом Уимблдона-2017, которому удалось дойти до четвёртого круга нынешнего турнира серии «Большого шлема» на траве. В третьем круге он оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа.
Второй финалист прошлогоднего Уимблдона в мужском одиночном разряде хорват Марин Чилич уступил во втором круге аргентинцу Гидо Пелье, американец Сэм Куэрри в третьем раунде проиграл французу Гаэлю Монфису, а чех Томаш Бердых отказался от выступления из-за травмы.
В четвёртом круге Федерер встретится с французом Адрианом Маннарино.
Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.