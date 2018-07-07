Макарова и Веснина потеряют лидерство в парном рейтинге WТА 16 июля

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина покинут первые строчки парного рейтинга WТА в понедельник, 16 июля. Олимпийские чемпионки Игр-2016 в Рио-де-Жанейро впервые возглавили парную классификацию 11 июня 2018 года.

На Уимблдоне-2018 им предстояло защищать титул, завоёванный в прошлом году, однако Веснина не смогла выступить из-за травмы, лишившись шансов на сохранение лидерства в рейтинге, а Макарова в дуэте с Верой Звонарёвой дошла до второго круга, где они уступили бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс.

Таким образом, 16 июля первой ракеткой мира в паре станет либо венгерка Тимя Бабош, либо чешка Андреа Главачкова.