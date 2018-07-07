Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Барти на Уимблдоне

Россиянка Дарья Касаткина (14) в третьем круге Уимблдона сыграет с австралийкой Эшли Барти (17). Поединок начнётся на третьем корте в 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На данный момент Касаткина располагается на 14-й позиции в рейтинге WТА, а Барти является 17-й ракеткой мира. В четвертьфинале победительница этой встречи сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт (28), либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. Эта встреча также состоится сегодня, 7 июля, и начнётся одновременно с матчем Касаткина — Барти.