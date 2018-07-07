Победы Макаровой и С. Уильямс — в видеообзоре третьего круга Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова в третьем круге Уимблдона переиграла чешку Люси Шафаржову со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Следующей соперницей Екатерины станет итальянка Камила Джорджи.

Прошла в 1/8 финала и американка Серена Уильямс, одолевшая француженку Кристину Младенович — 7:5, 7:6, а её старшая сестра Винус уступила в третьем круге голландке Кики Бертенс со счётом 2:6, 7:6, 6:8. В четвёртом круге Серена встретится с россиянкой Евгенией Родиной, а соперницей Бертенс станет чешка Каролина Плишкова.

Посмотреть самые яркие моменты этих поединков можно на «Чемпионате»: