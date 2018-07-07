Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Дьяченко в 3-м круге Уимблдона

Россиянка Виталия Дьяченко (Q) в третьем круге Уимблдона встретится с латвийкой Еленой Остапенко (12). Поединок начнётся на третьем корте по окончании матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (14) и австралийкой Эшли Барти (17), ориентировочно в 15:30 по московскому времени. Единственный поединок между этими спортсменками состоялся на турнире ITF в Илкли в 2015 году, когда сильнее оказалась Елена.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В четвёртом круге соперницей победительницы этой встречи станет либо австралийка Дарья Гаврилова (26), либо белоруска Александра Саснович.
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