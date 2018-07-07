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Ван Эйтванк стала соперницей Касаткиной по 1/8 финала Уимблдона

Ван Эйтванк стала соперницей Касаткиной по 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк в третьем круге Уимблдона оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (28). Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу 24-летней представительницы Бельгии, занимающей 47-е место в рейтинге WТА. Элисон трижды подала навылет, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Анетт совершила 2 эйса и 7 двойных.

Ван Эйтванк, которая ранее никогда не доходила до третьего круга Уимблдона, за выход в четвертьфинал поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).

Уимблдон (ж) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 13:40 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Анетт
Контавейт
6:2 6:3
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