Ван Эйтванк стала соперницей Касаткиной по 1/8 финала Уимблдона

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк в третьем круге Уимблдона оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (28). Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу 24-летней представительницы Бельгии, занимающей 47-е место в рейтинге WТА. Элисон трижды подала навылет, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Анетт совершила 2 эйса и 7 двойных.

Ван Эйтванк, которая ранее никогда не доходила до третьего круга Уимблдона, за выход в четвертьфинал поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).