Аванесян проиграла на старте юниорского Уимблдона

Россиянка Элина Аванесян в первом круге юниорского Уимблдона проиграла представительнице Китайского Тайбэя Йоанне Гарланд со счётом 1:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Элина исполнила 1 эйс, обошлась без двойных ошибок, реализовала единственный брейк-пойнт и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой 16-летней Гарланд станет Элеонора Молинаро из Люксембурга (7).

Также в одиночном разряде юниоров выступят россиянки Камилла Рахимова, Софья Лансере и Дарья Фрайман. Ни одна из россиянок не попала в число сеяных.