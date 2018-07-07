Дьяченко взяла лишь 4 гейма у Остапенко в третьем круге Уимблдона

Россиянка Виталия Дьяченко (Q) в третьем круге Уимблдона уступила латвийке Елене Остапенко (12) со счётом 0:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. 21-летняя уроженка Риги, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Виталия, которая располагается на 132-й позиции в женской табели о рангах, дважды подала навылет при 6 двойных.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (26), либо с белоруской Александрой Саснович.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.