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Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв де Минора

Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв де Минора
Теннис / Уимблдон 2018

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга соревнований Надаль в трёх партиях уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету де Минора 8 эйсов, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из 3 возможных.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль сыграет с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия, 19).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 15:25 МСК
Алекс
де Минор
Рафаэль
Надаль
1:6 2:6 4:6
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