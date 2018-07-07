Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв де Минора

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга соревнований Надаль в трёх партиях уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету де Минора 8 эйсов, 5 ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка из 3 возможных.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль сыграет с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия, 19).