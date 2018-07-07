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Цибулкова победила Мертенс и сыграет с обидчицей Халеп в 1/8 финала Уимблдона

Цибулкова победила Мертенс и сыграет с обидчицей Халеп в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Словачка Доминика Цибулкова вышла в четвёртый круг Уимблдона, неожиданно легко победив бельгийку Элисе Мертенс (15) — 6:2, 6:2. Доминика реализовала матчбол с пятой попытки. По личным встречам она повела со счётом 2-1.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Цибулкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Мертенс 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Следующей соперницей словачки станет Се Шувэй, которая в трёх сетах обыграла первую ракетку мира Симону Халеп.

Уимблдон (ж) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 16:30 МСК
Доминика
Цибулкова
Элисе
Мертенс
6:2 6:2
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