Надаль обеспечил себе первое место в рейтинге после Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль обеспечил себе сохранение первой строчки рейтинг-листа после завершения Уимблдона. Для этого Надалю было необходимо защитить прошлогодние 180 очков, которые он заработал за участие в 1/8 финала. Рафаэль добрался до этой стадии, легко победив австралийца Алекса де Минора (6:1, 6:2, 6:4).



Единственным соперником Надаля в борьбе за первую строчку на этом турнире был швейцарец Роджер Федерер, который перед стартом Уимблдона уступал Надалю всего 50 очков. Однако Федерер защищает здесь титул и, соответственно, не может набрать дополнительные рейтинговые баллы.

Надаль уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв де Минора