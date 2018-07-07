Бенчич взяла верх над Суарес-Наварро в третьем круге Уимблдона

Швейцарка Белинда Бенчич вышла в четвёртый раунд Уимблдонского турнира, победив испанку Карлу Суарес-Наварро (27) в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:3). Ранее теннисистки встречались лишь однажды — на грунтовом турнире в Штутгарте в 2015 году, и тогда Карла взяла верх в двух партиях.



Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Бенчич выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Суарес-Наварро 1 подача навылет, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в четвертьфинал Белинда поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (11), либо с японкой Наоми Осакой (18).

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.