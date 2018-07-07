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Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку

Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку
Теннис / Уимблдон 2018

Немка Анжелика Кербер (11) стала участницей 1/8 финала Уимблдона, победив японку Наоми Осаку (18) в двух партиях — 6:2, 6:4. Счёт по личным встречам стал 3-1 в пользу Анжелики.

Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Кербер дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Осаки 4 эйса и 1 двойная. Брейк-пойнтов у японской теннисистки не было.

Следующей соперницей финалистки Уимблдона-2016 станет швейцарка Белинда Бенчич, победившая испанку Карлу Суарес-Наварро в двух партиях.

Уимблдон (ж) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 17:50 МСК
Анжелика
Кербер
Наоми
Осака
6:2 6:4
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