Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку

Немка Анжелика Кербер (11) стала участницей 1/8 финала Уимблдона, победив японку Наоми Осаку (18) в двух партиях — 6:2, 6:4. Счёт по личным встречам стал 3-1 в пользу Анжелики.



Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Кербер дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Осаки 4 эйса и 1 двойная. Брейк-пойнтов у японской теннисистки не было.



Следующей соперницей финалистки Уимблдона-2016 станет швейцарка Белинда Бенчич, победившая испанку Карлу Суарес-Наварро в двух партиях.

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.