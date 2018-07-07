Веселы отыграл у Фоньини 13 брейк-пойнтов и стал соперником Надаля на Уимблдоне

Чех Иржи Веселы второй раз в карьере пробился в четвёртый раунд на Уимблдоне, как и на турнире «Большого шлема» в целом. В третьем круге Веселы победил итальянца Фабио Фоньини (19) в четырёх партиях — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 55 минут. Веселы 17 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Фоньини 5 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 14. Отметим, что все 13 брейк-пойнтов чех отыграл в третьем и четвёртом сетах.



Следующим соперником Иржи станет двукратный чемпион Уимблдона — испанец Рафаэль Надаль.

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.