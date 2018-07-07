Халеп останется первой ракеткой мира после завершения Уимблдона

Румынка Симона Халеп, несмотря на поражение от представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй, останется первой ракеткой мира после завершения Уимблдона. Опередить Халеп перед стартом турнира могли две теннисистки — американка Слоан Стивенс и датчанка Каролина Возняцки. Однако и Стивенс, и Возняцки вылетели из соревнований ещё до того, как проиграла Халеп.
Слоан в первом круге потерпела поражение от хорватки Донны Векич, взяв всего 4 гейма. Каролина во втором раунде в упорной борьбе уступила россиянке Екатерине Макаровой.
Се Шувэй не пустила Халеп в 1/8 финала Уимблдона
Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.