Впервые в Открытой эре в 1/8 финала Уимблдона вышла лишь одна сеяная из топ-10

Впервые в истории Открытой эры (с 1968 года) во вторую неделю Уимблдона в женском одиночном разряде прошла только одна теннисистка из первой десятки посева, и это чешка Каролина Плишкова, одержавшая волевую победу над румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Симона Халеп, Каролина Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Слоан Стивенс, Элина Свитолина, Каролин Гарсия, Петра Квитова, Винус Уильямс и Мэдисон Кис потерпели поражение в одном из трёх первых раундов турнира.



Из 16 участниц 1/8 финала только 7 являются сеяными теннисистками. При этом только в одной паре обе участницы сеяные — Каролина Плишкова (7) и Кики Бертенс (20).

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.