33 эйса помогли Хачанову выйти в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга соревнований Хачанов в пяти партиях обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1. Матч продолжался 2 часа 56 минут. Хачанов 33 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Тиафо 11 эйсов, 10 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Хачанов сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Новак Джокович (Сербия, 12).