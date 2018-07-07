Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

33 эйса помогли Хачанову выйти в 1/8 финала Уимблдона

33 эйса помогли Хачанову выйти в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга соревнований Хачанов в пяти партиях обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1. Матч продолжался 2 часа 56 минут. Хачанов 33 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Тиафо 11 эйсов, 10 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Хачанов сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Новак Джокович (Сербия, 12).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 17:50 МСК
Карен
Хачанов
Фрэнсис
Тиафо
4:6 4:6 7:6 6:2 6:1
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент