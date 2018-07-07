Удар Возняцки на турнире в Истбурне признан лучшим по итогам июня

Удар датской теннисистки Каролины Возняцки в матче с британкой Йоханной Контой на турнире в Истбурне признан лучшим по итогам июня, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также чешка Петра Квитова (Бирмингем), американка Коко Вандевей (Хертогенбосх), словачка Доминика Цибулкова (Истбурн) и сербка Александра Крунич (Хертогенбосх).

Видео доступно на официальном канале WTA в YouTube.

Удар Квитовой в голосовании занял второе место, Крунич — третье, Вандевей — четвёртое, Цибулковой — пятое.

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