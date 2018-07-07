Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Квитова признана лучшей теннисисткой июня

Квитова признана лучшей теннисисткой июня
Теннис / WTA

Чешка Петра Квитова признана лучшей теннисисткой по итогам июня, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также датчанка Каролина Возняцки и представительница Австралии Эшли Барти.

Уроженка Биловца в июне стала победительницей турнира в Бирмингеме, завоевав уже пятый титул в сезоне. Ранее она была признана лучшей по итогам февраля.

В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в марте — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова.

Квитова: наверное, я слишком сильно хотела победить
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент