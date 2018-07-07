Квитова признана лучшей теннисисткой июня

Чешка Петра Квитова признана лучшей теннисисткой по итогам июня, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также датчанка Каролина Возняцки и представительница Австралии Эшли Барти.
Уроженка Биловца в июне стала победительницей турнира в Бирмингеме, завоевав уже пятый титул в сезоне. Ранее она была признана лучшей по итогам февраля.
В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в марте — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова.
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