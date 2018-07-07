А. Зверев проиграл Гулбису на Уимблдоне, отдав решающий сет под ноль

Немец Александр Зверев (4) потерпел поражение в третьем раунде Уимблдона, проиграв латвийцу Эрнесту Гулбису (Q) в пяти партиях. Решающий сет Гулбис взял под ноль — 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0. Напомним, перед этим Зверев два дня играл с американцем Тейлором Фритцем — в четверг поединок не был завершён из-за темноты.



Теннисисты провели на корте 3 часа 23 минуты. Гулбис 18 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Зверева 8 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.



Следующим соперником Эрнеста станет либо австралиец Ник Кирьос (15), либо японец Кей Нисикори (24).

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.