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А. Зверев проиграл Гулбису на Уимблдоне, отдав решающий сет под ноль

А. Зверев проиграл Гулбису на Уимблдоне, отдав решающий сет под ноль
Теннис / Уимблдон 2018

Немец Александр Зверев (4) потерпел поражение в третьем раунде Уимблдона, проиграв латвийцу Эрнесту Гулбису (Q) в пяти партиях. Решающий сет Гулбис взял под ноль — 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0. Напомним, перед этим Зверев два дня играл с американцем Тейлором Фритцем — в четверг поединок не был завершён из-за темноты.

Теннисисты провели на корте 3 часа 23 минуты. Гулбис 18 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Зверева 8 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующим соперником Эрнеста станет либо австралиец Ник Кирьос (15), либо японец Кей Нисикори (24).

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 17:50 МСК
Эрнест
Гулбис
Александр
Зверев
7:6 4:6 5:7 6:3 6:0
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