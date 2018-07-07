Лансере проиграла на старте юниорского Уимблдона, уступив второй сет под ноль

Россиянка Софья Лансере не сумела выйти во второй круг юниорского Уимблдона, проиграв словачке Ленке Старе в двух партиях — 5:7, 0:6. Отметим, в первой партии Лансере дважды выходила вперёд с брейком и при счёте 5:3 подавала на сет.



Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Стара трижды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Лансере 4 эйса, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Ранее россиянка Элина Аванесян в первом круге проиграла представительнице Китайского Тайбэя Йоанне Гарланд со счётом 1:6, 4:6.