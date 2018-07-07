Джокович победил Эдмунда и сыграет с Хачановым в 1/8 финала Уимблдона

Серб Новак Джокович (12) пробился в четвёртый круг Уимблдона, нанеся поражение британцу Кайлу Эдмунду (21) в четырёх партиях — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Теннисисты уже встречались в этом сезоне, на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда Кайл взял верх в решающем сете.



Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Джокович 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Эдмунда 11 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Все брейк-пойнты, кроме одного, у Кайла были в первой партии.



За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с россиянином Кареном Хачановым, который спасся с 0-2 по сетам в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.