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Джокович победил Эдмунда и сыграет с Хачановым в 1/8 финала Уимблдона

Джокович победил Эдмунда и сыграет с Хачановым в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Серб Новак Джокович (12) пробился в четвёртый круг Уимблдона, нанеся поражение британцу Кайлу Эдмунду (21) в четырёх партиях — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Теннисисты уже встречались в этом сезоне, на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда Кайл взял верх в решающем сете.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Джокович 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Эдмунда 11 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Все брейк-пойнты, кроме одного, у Кайла были в первой партии.

За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с россиянином Кареном Хачановым, который спасся с 0-2 по сетам в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 19:10 МСК
Кайл
Эдмунд
Новак
Джокович
6:4 3:6 2:6 4:6
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