Се Шувэй: болельщики помогли мне биться с Халеп до конца

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала победу над первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп, в третьем круге Уимблдона.



«Это моя первая победа над первой ракеткой мира. Быть на этом корте и сражаться, несмотря на нервы, было просто великолепно. Когда я уступала со счётом 2:5 в решающей партии, то болельщики очень сильно меня поддерживали и помогли биться до конца. Она играла очень хорошо. Конечно, если бы я не сражалась, то не смогла бы одержать победу.



На Уимблдоне мне всё нравится: атмосфера, клубника, магазины, вообще всё», — сказала Се Шувэй в интервью BBC.

Се Шувэй не пустила Халеп в 1/8 финала Уимблдона