Джокович: на протяжении последнего года Эдмунд показывает лучший теннис в жизни

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над британцем Кайлом Эдмундом в третьем круге Уимблдона в четырёх партиях.



«Думаю, на протяжении последнего года он показывает свой лучший теннис в жизни. Он выиграл нашу последнюю встречу. Как вы могли видеть, в этом матче на протяжении полутора сетов он тоже был лучше меня. Он играл очень, очень хорошо, здорово и чисто бил по мячу с обеих рук. Мы провели матч на высоком уровне, в отличном темпе. Судьбу каждого сета решало несколько очков.



Раньше его главным оружием был форхенд, но сейчас он сильно подтянул и удар слева, перестав допускать много ошибок. Он серьёзно прибавил с тех пор, как начал работать с новым тренером. Его игра стала более целостной. Он входит в топ-20 и стремится к топ-10. Безусловно, он способен войти в первую десятку», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.