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Надаль: если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть там не с Федерером

Надаль: если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть там не с Федерером
Теннис / Уимблдон 2018

Испанец Рафаэль Надаль, вышедший в четвёртый раунд Уимблдона и гарантировавший себе благодаря этому результату первую строчку рейтинга после завершения турнира, не хочет играть в финале со швейцарцем Роджером Федерером.

«Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый. Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может», — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона.

В 1/8 финала Рафаэль встретится с чехом Иржи Веселы.

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