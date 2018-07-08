Надаль: если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть там не с Федерером

Испанец Рафаэль Надаль, вышедший в четвёртый раунд Уимблдона и гарантировавший себе благодаря этому результату первую строчку рейтинга после завершения турнира, не хочет играть в финале со швейцарцем Роджером Федерером.



«Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый. Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может», — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона.

В 1/8 финала Рафаэль встретится с чехом Иржи Веселы.