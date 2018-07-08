Гулбис: в концовке Зверев подустал, а я стал играть умнее

Латвиец Эрнест Гулбис прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым в третьем круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0. Благодаря этому результату Эрнест оказался в шаге от возвращения в топ-100.



«Это замечательный день. Я провёл отличный матч. Проиграв третью партию, в которой я не подал на сет, уже не думал, что смогу одержать победу. Но затем он подустал, а я стал играть умнее, и очень рад этому.



Что помогло мне играть на таком уровне? Тренировки и то, что я стартовал здесь с квалификации. Я получил игровую практику, выиграл несколько матчей. Перед этим я прошёл квалификацию на „Ролан Гаррос“ — не так часто бывает, что за один год преодолеваешь квалификацию и в Париже, и на Уимблдоне», — приводит слова Гулбиса официальный сайт турнира.