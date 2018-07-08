Халеп: я провела матч очень непрофессионально. Честно, сейчас я устала от всего

Румынка Симона Халеп прокомментировала поражение от Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 4:6, 5:7.



«Она заслужила победу, но я провела этот матч очень непрофессионально. У меня был слишком негативный настрой, я слишком много разговаривала. Я вела в счёте, но не смогла завершить матч победой. Оценивая всё честно и реалистично, я признаю, что вела себя непрофессионально. К тому же я устала. Мышцы меня не слушаются, и я не могу держать концентрацию.



Я провожу великолепный сезон, это были замечательные полгода. Но я до сих пор чувствую напряжение и боль во всём теле после Australian Open, хотя прошло уже много месяцев. Я устала от всего, и сейчас достаточно спокойно говорю об этом. Мне не хочется ничего скрывать», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.