Надаль: я играл против молодого соперника, у которого много сил

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над австралийцем Алексом де Минором в третьем круге Уимблдона со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



«Конечно, я доволен этим матчем. Я играл против очень молодого соперника, у которого много сил. В начале матча и по ходу третьей партии были некоторые непростые моменты, но в целом я добился отличного результата.



Я рад, что снова вышел в четвёртый круг. Здорово, что я могу показывать хороший теннис и одновременно смотреть футбол. Я выиграл три матча и доволен уровнем своего тенниса. Это хороший старт турнира», — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона.