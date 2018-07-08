Касаткина: не слежу внимательно за сеткой и не проверяю, как сыграли сеяные

Россиянка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями после победы над австралийкой Эшли Барти в третьем круге Уимблдона со счётом 7:5, 6:3.



«Она хорошо подавала и играла низкими резаными ударами, которые очень опасны на траве. Поначалу я не могла к этому привыкнуть, но потом сумела приспособиться. К тому же на старте игры я нервничала, в том числе потому, что это был первый матч дня.



У меня теперь хорошая сетка? Честно, не слежу за этим так внимательно и не проверяю, как сыграли другие сеяные теннисистки. В любом случае в теннисе может произойти всё что угодно. Можно выиграть один турнир „Большого шлема“, а на следующем потерпеть поражение в первом круге.



Я играю в таком стиле с очень ранних лет. Когда мне было 13-14 лет, я не могла бить с бэкхенда — только зарезала мячи и укорачивала. Я никогда не была мощной, так что приходилось искать другие варианты для побед», — приводит слова Касаткиной официальный сайт Уимблдона.