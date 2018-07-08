Кирьос: я был зажат, сильно нервничал, хотя с утра всё было отлично

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал своё поражение от японца Кея Нисикори в третьем круге Уимблдона в трёх сетах.



«С утра я себя отлично чувствовал и на тренировке здорово бил по мячу — но как только я вышел на корт, моё состояние ухудшилось. Я был зажат, сильно нервничал. У меня многое не получалось, я так и не смог найти свою игру. Конечно, потеря подачи в самом начале мне не помогла. Я просто запаниковал, и всё пошло плохо. Конечно, он играл хорошо. Мне всегда тяжело ему противостоять.



Я взбешён. Мне хотелось сыграть хорошо, но здесь я толком ничего не мог поделать. Безусловно, я расстроен», — приводит слова Кирьоса The Guardian.