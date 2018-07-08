Победа Касаткиной, поражение Халеп — в видеообзоре третьего круга Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг Уимблдона, победив австралийку Эшли Барти в двух партиях — 7:5, 6:3. Дальше она сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:3.



Первая ракетка мира румынка Симона Халеп потерпела сенсационное поражение от Се Шувэй из Китайского Тайбэя — 6:3, 4:6, 5:7. Немка Анжелика Кербер переиграла японку Наоми Осаку в двух сетах — 6:2, 6:4.



Посмотреть самые яркие моменты этих поединков можно на «Чемпионате».

Все матчи 1/8 финала состоятся в понедельник, 9 июля.