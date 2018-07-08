Джокович: по ходу матча с Эдмундом некоторые болельщики меня провоцировали

Серб Новак Джокович остался недоволен поведением болельщиков на Уимблдоне по ходу его матча третьего круга с британцем Кайлом Эдмундом.



«Атмосфера на нашем матче была почти как в Кубке Дэвиса. Конечно, я понимал, что болеть будут за Кайла — но в некоторых эпизодах зрители были ко мне несправедливы. К примеру, они чрезмерно остро отреагировали на предупреждение за затяжку времени. Некоторые делали вид, что они кашляют, свистели, пока я стучал ракеткой по мячу, особенно в конце матча. Такие вещи незаметны при просмотре игры по телевизору, и я считаю их лишними.



Я играл здесь с Марреем на Олимпиаде в 2012 году и в финале Уимблдона — 2013. Тогда такого не было, болельщики вели себя гораздо более справедливо. Я ничего не имею против поддержки своих игроков, но сейчас некоторые зрители меня провоцировали, и я хочу, чтобы они поняли, что вести себя так нельзя», — приводит слова Джоковича Reuters.

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