Гулбис: думаю, рано или поздно Зверев победит на турнире «Большого шлема»

Латвиец Эрнест Гулбис, в пяти сетах победивший немца Александра Зверева в третьем круге Уимблдона, считает, что трёхкратный чемпион турниров серии «Мастерс» добьётся успеха и на турнирах «Большого шлема». Пока лучшим результатом Зверева на этих соревнованиях является четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018.



«Я считаю, что рано или поздно он победит на турнире „Большого шлема“. Наверное, сейчас мне помогли выиграть мои опыт и физическая подготовка. Но он найдёт свой путь. Все его находят. У него хорошая команда, которая знает, как работать, над чем, понимает тонкости тенниса. Думаю, ему удастся добиться такого успеха», — приводит слова Гулбиса The Guardian.