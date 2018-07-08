Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме

17-летняя россиянка Анастасия Потапова, занимающая 219-ю строчку рейтинг-листа, потерпела разгромное поражение от 127-й ракетки мира 18-летней украинки Даяны Ястремской в финале турнира ITF в Риме, проходящего на грунте, — 1:6, 0:6.



Теннисистки провели на корте всего 39 минут. Ястремская один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а на счету Потаповой только одна двойная — эйсов у неё не было. Ранее Потапова и Ястремская никогда друг с другом не играли.

Напомним, что Потапова в этом сезоне дебютировала за сборную России в Кубке Федерации, проиграв словачке Виктории Кужмовой в трёх партиях.