Надаль: на траве без мощной подачи вы не чувствуете себя в безопасности

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение о том, почему так много сеяных игроков, особенно в женской сетке, проиграли в этом году на Уимблдоне уже на первой неделе.

«Дело не в соперниках, повышающих свой уровень игры. Дело в покрытии. Трава — это сложное покрытие, потому что мы не очень часто играем на траве. Все матчи несут в себе опасность. Исход встречи может решить пара очков, в этом большое различие травы и грунта, например. На грунте у тебя есть время. Здесь его нет. Так что если у вас нет очень мощной подачи, вы не можете чувствовать себя в безопасности», — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона.