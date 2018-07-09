9 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Бельгии Элисон Ван Эйтванк и россиянка Дарья Касаткина (14). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. Соперницы встречались 26 июня во втором круге турнира в Истбурне. Победу в том матче одержала россиянка со счётом 5:7, 6:4, 6:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Касаткина на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (11), либо со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.