Вавринка получил «уайлд-кард» на турнир в Вашингтоне

Швейцарец Стэн Вавринка получил «уайлд-кард» на турнир категории ATP 500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 30 июля по 5 августа. Ранее Вавринка играл на этих соревнованиях лишь однажды — в 2010 году.

Напомним, что Стэн вылетел уже в третью сотню рейтинг-листа и не может попадать в основную сетку турниров ATP без специальных приглашений от организаторов. Предполагалось, что перед этим Вавринка сыграет на грунтовых турнирах в Бостаде и Гштааде, но врачи рекомендовали ему избегать частой смены покрытий.



Ранее стало известно, что в Вашингтоне сыграют немец Александр Зверев, являющийся действующим чемпионом этого турнира, британец Энди Маррей и австралиец Ник Кирьос.