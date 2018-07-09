9 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и представитель Сербии Новак Джокович (12). Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Джокович на Уимблдоне.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с японцем Кеем Нисикори (24), либо с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом (Q).

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.