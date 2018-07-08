Де Минор: Надаль делает невероятные вещи, но я рос фанатом Федерера

Австралиец Алекс де Минор, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в третьем круге Уимблдона в трёх сетах, признался, что является фанатом швейцарца Роджера Федерера.



«Я знаю Надаля, но на уровне „привет — пока“. При этом говорим мы на испанском.



Мне всегда нравился стиль игры Федерера и его элегантность. Рафа тоже делает невероятные вещи на протяжении всех этих лет, но я рос фанатом Федерера», — сказал де Минор в интервью EFE.

Напомним, что вне зависимости от дальнейших результатов на этом турнире Надаль останется первой ракеткой мира после его завершения.