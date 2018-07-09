Се Шувэй: я не училась побеждать топ-игроков

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй поделилась впечатлениями от победы над первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в третьем круге Уимблдона со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

«Я не училась побеждать топ-игроков. Выходя на корт, я просто хочу чувствовать себя свободно и наслаждаться игрой. В матче может случиться всё, что угодно. Шансов на победу над подобными соперницами не так много, потому что они очень хороши. Я просто выхожу на корт, стремясь выполнять удар за ударом и бороться за каждое очко. Мне такой настрой нравится», — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.