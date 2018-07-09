Кербер: Бенчич — опасная соперница, терять ей нечего

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич в четвёртом круге Уимблдона. Этот поединок состоится сегодня, 9 июля.

«Белинда — сложная соперница, терять ей нечего. Она всегда опасна. Ей нравится выступать на траве, она играет очень плоско, отлично подаёт. Играть с ней всегда непросто. Но я знаю, чего стоит ожидать. Мы провели немало матчей. Теперь я жду нашей первой встречи на траве», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.