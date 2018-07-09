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Джокович: Эдмунд не заслужил, чтобы его называли лжецом

Джокович: Эдмунд не заслужил, чтобы его называли лжецом
Теннис / Уимблдон 2018

Серб Новак Джокович (12) вступился за своего соперника по матчу третьего раунда Уимблдона. Один из розыгрышей Кайл Эдмунд (21) выиграл после того, как мяч дважды ударился об землю на его половине корта.

«Нет-нет-нет. Кайл не заслуживает, чтобы его называли лжецом, он хороший парень. Я знаю его и очень уважаю не только Эдмунда, но и всю его команду. Мы отлично ладим, и я ничего не имею против Кайла. Он просто бежал за мячом и автоматически ударил его. Он не заслуживает такой критики. В целом атмосфера на матче была очень похожа на игры Кубка Дэвиса», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Соперником Новака по 1/8 финала соревнований станет представитель России Карен Хачанов.

Уимблдон (м) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 19:10 МСК
Кайл
Эдмунд
Новак
Джокович
6:4 3:6 2:6 4:6
Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона
Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.
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