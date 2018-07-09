Иснер: то, как Надаль пробивает на тренировках, просто противоречит логике

Американец Джон Иснер (9) прокомментировал непривычно солнечную погоду на Уимблдоне и поделился впечатлениями от выступлений испанца Рафаэля Надаля (2).



«Я люблю сухую походу – мне кажется, мяч в такие дни отскакивает от газона выше, и я могу пробить мощнее. Таким игрокам, как Надаль, это тоже на руку. Он показывает отличную игру на старте турнира. То, как он пробивает по мячу на тренировках, просто противоречит логике.



В этом году корты очень сухие и жёсткие. Порой мне кажется, что мы играем на харде, а не на траве. Учитывая, что хард моё любимое покрытие, мне всё нравится», – цитирует Иснера Tennis World USA.



Соперником Иснера по матчу 1/8 финала станет грек Стефанос Циципас (31).

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.