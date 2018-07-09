Бенчич: я жалуюсь, расстраиваюсь, но всё равно продолжаю бороться

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич охарактеризовала свою игру на Уимблдоне. 9 июля в матче четвёртого круга 21-летняя уроженка Флавиля сыграет с бывшей первой ракеткой мира представительницей Германии Анжеликой Кербер.

«Я всегда продолжаю играть. Вы знаете, я жалуюсь, расстраиваюсь, но всё равно продолжаю играть и бороться. Думаю, это моё главное оружие — психологический настрой. Считаю его своей слабостью и в то же время главной силой», — приводит слова Бенчич официальный сайт WTA-тура.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.