Касаткина лидирует на Уимблдоне по проценту реализованных брейк-пойнтов

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги первой недели Уимблдона. В частности, лидером ко количеству эйсов является немка Юлия Гёргес, россиянка Екатерина Макарова идёт четвёртой.
Уимблдон. Лидеры по количеству эйсов
1. Юлия Гёргес — 35.
2. Серена Уильямс — 22.
3. Кики Бертенс — 21.
4. Екатерина Макарова — 17.
5. Донна Векич — 15.
Лидеры по скорости подачи, мили в час
1. Серена Уильямс — 119.
2. Камила Джорджи — 118.
3. Юлия Гёргес — 116.
4. Каролина Плишкова и Элисон Ван Эйтванк — 115.
Россиянка Дарья Касаткина занимает второе место по проценту отыгранных брейк-пойнтов (20 из 29 — 69%). Лидирует словачка Доминика Цибулкова (10 из 12 — 83%). Дарья идёт пятой по проценту точных ударов с приёма (79%), на первом месте — немка Анжелика Кербер (88%).
Касаткина — третья по проценту очков, выигранных на приёме первой подачи (44%) и вторая — на второй (64%). Дарья является лидером по проценту реализации брейк-пойнтов — 73% (19/26), её соотечественница Евгения Родина — четвёртая (52% — 17/33).
Касаткина также лидирует по проценту геймов, выигранных на приёме (63% — 19/30).