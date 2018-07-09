Касаткина лидирует на Уимблдоне по проценту реализованных брейк-пойнтов

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги первой недели Уимблдона. В частности, лидером ко количеству эйсов является немка Юлия Гёргес, россиянка Екатерина Макарова идёт четвёртой.

Уимблдон. Лидеры по количеству эйсов

1. Юлия Гёргес — 35.

2. Серена Уильямс — 22.

3. Кики Бертенс — 21.

4. Екатерина Макарова — 17.

5. Донна Векич — 15.

Лидеры по скорости подачи, мили в час

1. Серена Уильямс — 119.

2. Камила Джорджи — 118.

3. Юлия Гёргес — 116.

4. Каролина Плишкова и Элисон Ван Эйтванк — 115.

Россиянка Дарья Касаткина занимает второе место по проценту отыгранных брейк-пойнтов (20 из 29 — 69%). Лидирует словачка Доминика Цибулкова (10 из 12 — 83%). Дарья идёт пятой по проценту точных ударов с приёма (79%), на первом месте — немка Анжелика Кербер (88%).

Касаткина — третья по проценту очков, выигранных на приёме первой подачи (44%) и вторая — на второй (64%). Дарья является лидером по проценту реализации брейк-пойнтов — 73% (19/26), её соотечественница Евгения Родина — четвёртая (52% — 17/33).

Касаткина также лидирует по проценту геймов, выигранных на приёме (63% — 19/30).

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.