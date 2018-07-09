Тренер Надаля: Рафа мог чаще выходить к сетке, но не считал это целесообразным

Франциско Ройг, являющийся тренером испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал победу подопечного над представителем Австралии Алексом де Минором в третьем круге Уимблдона со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

«Лучше всего Рафе удалось придерживаться своего плана на игру и делать именно то, что нужно. Он мог чаще выходить к сетке, но не считал это целесообразным. Де Минор — невероятно быстрый игрок, который всегда может занять идеальную позицию на корте. Поэтому частый выход к сетке был бы неоправданным риском. В целом Рафа сыграл уверенно.

Де Минор действовал отлично. Меня не удивило то, что, выйдя на центральный корт Уимблдона против Рафы, он не испытывал страха. Временами уровень его игры спадал, но это было связано с действиями Рафы, который захватывал инициативу. У Алекса плана «Б» не было. Думаю, он получил удовольствие от игры", — цитирует Ройга официальный сайт тура.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.