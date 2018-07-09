Эдмунд: теннис нуждается в видеоповторах

Британец Кайл Эдмунд (21) прокомментировал спорный эпизод из его проигранного матча третьего круга против серба Новака Джоковича (12). В одном из розыгрышей мяч дважды ударился о землю на его половине корта, но судья на вышке не заметил этого.



«Я не понимал, что произошло. Я просто изо всех сил пытался достать мяч. Да, повтор показал, что мяч дважды коснулся земли, но мне нечего сказать по этому поводу.



Думаю, в таких эпизодах судьи должны спускаться с вышки и пересматривать момент в повторе», – цитирует Эдмунда Tennis World USA.



Следующим соперником Новака Джоковича станет российский теннисист Карен Хачанов.

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