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Бывший тренер Штруффа отсудила у теннисиста € 275 тыс.

Бывший тренер Штруффа отсудила у теннисиста € 275 тыс.
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в день своего поражения от Роджера Федерера на Уимблдоне узнал окончательное решение по судебной тяжбе, которая началась ещё в начале 2017 года.

Тогда Юте Штракерйян, бывший тренер 64-й ракетки мира Яна-Леннарда Штруффа, подала в суд на своего экс-подопечного за досрочное расторжение контракта. Бывшая теннисистка WТА работала с Яном-Леннардом в течение 20 лет, а их последнее соглашение было заключено в 2012 году сроком на четыре года. Однако Штруфф в 2015 году в одностороннем порядке разорвал сотрудничество и начал тренироваться под руководством Карстена Ариенса.

Тренер требовала от игрока компенсацию в размере € 170 тыс., а также определённый процент от всех доходов Штруффа до 2022 года. Спортсмен предлагал ей € 300 тыс. единовременно. Окончательным решением суда стало присуждение Штракерйан € 275 тыс. В 2018 году Штруфф заработал более € 500 тыс.

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