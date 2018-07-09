Бывший тренер Штруффа отсудила у теннисиста € 275 тыс.

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в день своего поражения от Роджера Федерера на Уимблдоне узнал окончательное решение по судебной тяжбе, которая началась ещё в начале 2017 года.



Тогда Юте Штракерйян, бывший тренер 64-й ракетки мира Яна-Леннарда Штруффа, подала в суд на своего экс-подопечного за досрочное расторжение контракта. Бывшая теннисистка WТА работала с Яном-Леннардом в течение 20 лет, а их последнее соглашение было заключено в 2012 году сроком на четыре года. Однако Штруфф в 2015 году в одностороннем порядке разорвал сотрудничество и начал тренироваться под руководством Карстена Ариенса.



Тренер требовала от игрока компенсацию в размере € 170 тыс., а также определённый процент от всех доходов Штруффа до 2022 года. Спортсмен предлагал ей € 300 тыс. единовременно. Окончательным решением суда стало присуждение Штракерйан € 275 тыс. В 2018 году Штруфф заработал более € 500 тыс.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.