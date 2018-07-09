Иванишевич: Джоковичу по силам выйти в финал Уимблдона

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич считает серба Новака Джоковича (12) главным претендентом на выход в финал Уимблдона-2018.



«Новак был моим фаворитом своей половины сетки перед турниром, и его игра в первых трёх раундах лишь укрепила меня в этом мнении. Эдмунд улучшает свою игру от матча к матчу, но Новак уверенно обыграл его. Он уже добирался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но на траве выглядит ещё более сконцентрированным и уверенным», – цитирует Иванишевича Tennis World USA.



В половине сетки сербского теннисиста выступают испанец Рафаэль Надаль (2), аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) и японец Кей Нисикори (24). Соперником Джоковича по матчу 1/8 финала травяного мэйджора станет российский теннисист Карен Хачанов.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.